Los 20 años del martirio del párroco de Chalán, José Luis Cárdenas Fernández

Tiene claro de que a pesar de que en Colombia se está en tiempos de verdad, justicia y reparación, no quiere saber quién y por qué mataron a su hijo sacerdote. “¿Ya eso para qué?”, se pregunta, y continúa diciendo que quienes lo mataron no imaginan el daño tan grande y de por vida que les causaron a todos ellos, “nos hemos enfermado, Manuel sufre de muchas enfermedades, no se puede impresionar, cuando recuerda a Jose llora, ya no camina, por eso este año no va para la misa.

No saben el sacrificio que hicimos para que estudiara en el seminario de Cartagena. Nos hace mucha falta”, narra esta madre víctima de la violencia que estremeció con mucha fuerza a los Montes de María. Ella y sus hijas, al igual que su nieta Yeslith Méndez Cárdenas, que es además ahijada del padre Jose, aseguran que su fortaleza en estos tiempos difíciles viene de Dios y “de él (José Luis) que nos cuida a toditos nosotros desde el cielo. Yo le pido a él que tenga vivitos a sus viejitos”, dice Greys recordando además que se le fueron los dos varones y quedaron las dos hembras.