La pandemia aumentó la donación de sangre, pero hay déficit

Los requisitos para donar este líquido son: ser mayor de 18 y menor de 65 y portar el documento de identidad (cédula de ciudadanía o extranjería) con foto; pesar más de 50 kilos; no haber padecido de enfermedades de transmisión sexual o sospechar ser portador de alguna; no haber padecido de cáncer, ni tener enfermedades del corazón o los pulmones; no haber tenido leishmaniasis o enfermedad de Chagas; no haber sido sometido a cirugías, transfusiones, tatuajes o piercing en los últimos 12 meses; no haber sido sometido a tratamientos odontológicos en los últimos 7 días; no padecer de infecciones o estar en tratamiento con antibióticos, antiparasitarios, antivirales o anticonvulsivos; no estar en ayunas antes de la donación; con estar con gripa los últimos 15 días; no estar lactando; no tener manchas (hongos) o lesiones (heridas) en la piel, y no consumir sustancias alucinógenas ni estar en tratamiento para acné, colesterol, triglicéridos ni glicemia.

Quienes hayan tenido coronavirus pueden donar 15 días después de la enfermedad, si no ha tenido complicaciones, y una semana después de haberse aplicado la vacunación contra el letal virus.

El tipo de sangre que más se necesita es el grupo O positivo seguido de A positivo.