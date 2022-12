La Mojana: la nueva tragedia que se vive con la retirada de las aguas

Manuel Cadrazco, a quien en Sucre consideran el gobernador de la Mojana por ser el doliente más visible y porque es uno de los que más conoce las dinámicas de la zona, apoya la reubicación porque con ocasión de lo ocurrido entre 2010 y 2011 tuvo la experiencia exitosa de Doña Ana “que ya no se inunda y la gente quedó en su propio entorno”, y por eso ya le presentó al Gobierno nacional dos grandes predios.

Sin embargo, desde el Ministerio de Agricultura propusieron 1.600 hectáreas para reubicación en Tarazá, lo que según Neiman Estrella no cayó bien entre un buen número de mojaneros que aseguran no estar dispuestos a ir a perder su vida en una zona considerada roja por orden público y menos a empezar a vivir en una cultura totalmente diferente.

Las obras de cierre de Cara ’e Gato que las reanuda este gobierno de Gustavo Petro que al principio dijo no seguían, las harán con ingenieros militares y no con contratistas privados debido a que el que las empezó con dos contratos por 30 mil millones de pesos no logró el objetivo y ahora está siendo investigado por la Contraloría General de la República. Es la firma CFD Ingeniería S.A.S. cuyo representante legal es el señor Carlos Francisco Díaz-Granados Guerra quien concentró 23 proyectos en la UNGRD entre 2021 y 2022 en la región Caribe y Santander.

“El posible favorecimiento de carácter político y regional con estos 23 proyectos suma más de 500 mil millones de pesos en contratos de obra y de Asistencia Humanitaria de Emergencia (AHE)”, dijo la Unidad.