Nivel de las aguas en la Mojana vuelve a subir

“Desde aquí veo cómo suben las aguas que pasan por este caño y eso es impresionante. Habían bajado y por eso muchas familias se fueron para sus casas, pero ya empezaron a regresarse a los mismos cambuches. Ellos no los desbarataron.

Los dejaron cerrados. Yo no me he ido porque no quiero tener que regresar, eso es muy maluco y más cuando uno no tiene canoa”, anota la mujer que quedó sin la cocina en su casa por culpa de las inundaciones. En la vía, bajo un frondoso árbol, vivió la madrugada de este miércoles el peor de los momentos desde que está allí refugiada, pues un rayo cayó en ese árbol y le quemó el televisor, un abanico y el enfriador donde tiene los productos que vende.

Luis Manuel y Marta Inés Delgado tienen al igual que Alfredo Viloria el mismo pedido para el presidente Gustavo Petro y se lo dijeron el día de su visita a la zona, que les cierren la boca a Cara ’e gato.

“Cerrado ese chorro todo vuelve a la normalidad para nosotros. Regresamos a nuestras casas y podemos volver a cultivar. No es la primera vez que nos inundamos, pero sí es la primera vez que no cierran un chorro y queda botando agua y agua sin parar. Le pido al Gobierno nacional que nos mire y que tape ese Cara ’e gato. Eso es lo que queremos para tener otra vida”, puntualiza Luis Manuel Valerio.

Mientras que Marta Inés reclama el cierre de ese boquete para poder seguir sobreviviendo. “Eso es lo que hacemos en esta zona, sobrevivir”.

Los damnificados por la ola invernal de San Benito, Caimito, San Marcos, Sucre-Sucre, Majagual y Guaranda, que suman más de 80 mil, esperan que con celeridad el Gobierno nacional atienda sus peticiones porque no están dispuestos a seguir afrontando el calvario que viven desde la noche del 27 de agosto de 2021 cuando el río Cauca abrió el boquete de Cara ’e gato.