Promueven la unidad en candidatos de las curules de paz en Montes de María

El encuentro que se desarrolló entre las 8:30 de la mañana y las 3:00 de la tarde del jueves tuvo como finalidad generar un proceso de unidad en el tema de las circunscripciones de paz, para que este proceso electoral no los haga olvidar la condición de víctima del conflicto y por el contrario, los motive a continuar trabajando por la defensa de sus derechos y del territorio montemariano.

“Estamos trabajando para que en el desarrollo de las campañas no pierdan el sentido de la convivencia y de la unidad, para que no se vaya a resquebrajar más el tejido social y a revictimizarse a las víctimas en este proceso electoral. No solo se trata de que se proteja a los aspirantes para que tengan las garantías del ejercicio político, sino también a las comunidades para que puedan votar de manera libre”, expresó José Fredy Aguilera, coordinador en Sucre de la Misión de Observación Electoral (MOE).