Procuraduría pide encarcelar a dos exalcaldes de San Onofre

Además dijo Inocencio Meléndez que la exalcaldesa Mayda Balseiro no tiene poder para obstruir a la justicia y no sale de su casa “porque es una mujer hogareña que se cuida de la grave inseguridad que hay en Sincelejo y porque la pandemia nos enseñó esos cuidados y esto no lo puede tomar la Fiscalía para decir que ella obstruirá o evadirá la justicia”.

De Sabas Balseiro anotó que es un hombre de 67 años con arraigo, con un hogar constituido de más de 40 años y no tiene ninguna intención de evadir justicia.

“Mayda y su tío no acudieron a la justicia porque no los citaron, porque a ellos no los han llamado para eso”, dijo Inocencio Meléndez.