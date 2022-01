Estudiantes del sector oficial de Sincelejo regresaron a clases

El reporte hasta el 26 de enero de matriculados en el Sistema de Información, SIMAT, es de 39 mil 792 estudiantes, lo que representa un 77.52 % con relación al corte de alumnos matriculados en octubre de 2021.

La Secretaría de Educación de Sincelejo estima que serán más de 54 mil los estudiantes que llegarán a las aulas oficiales, por lo que el proceso de matrícula no ha culminado y el cargue de la información aún no se refleja a plenitud en el SIMAT, sin embargo, ya no hay cupos disponibles para determinados grados de escolaridad en algunos planteles.