En Sucre la Policía le hace frente al uso de la pólvora

El Comando de la Policía Nacional en Sucre recomienda, para vivir esta temporada de fin de año de forma alegre y segura: no permitir que los menores de edad y personas en estado de embriaguez manipulen pólvora, no manipular esta si no es un experto en su utilización, si por alguna circunstancia un niño o adulto resultan quemados llévelos de inmediato al centro asistencial más cercano, no hay pólvora inofensiva, si asiste a un espectáculo pirotécnico cerciórese de que es organizado por profesionales y acate las normas de seguridad y si tiene conocimiento de fabricación ilegal o transporte inadecuado de pólvora informe a la Policía Nacional a través de la línea 123.