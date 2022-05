Paro armado: hambre y desabastecimiento en Sucre

“La situación es grave. La zona rural de Ovejas no tiene agua, ni para consumo ni para cocinar y hay que ir a buscarla a la zona urbana y no tenemos en qué ir porque al que sale, lo detienen. Ahora comemos yuca con yuca las tres veces al día porque no hay más comidas”, dijo.

Una situación similar de hambre y desabastecimiento de alimentos se vive en las zonas urbanas de los municipios de Majagual, San Marcos y San Antonio de Palmito, al igual que en el corregimiento de Granada, en Sincé, donde la fuerza pública le ha dicho a los comerciantes que abran sus negocios “pero nosotros no lo vamos a hacer porque esos 8 soldados que nos dejaron ayer se van en algún momento, nos dejan solos y vienen las represalias. Ya a una tienda le hicieron disparos. No nos vamos a exponer”, dijo una comerciante.

Desde la vereda El Paraíso, en el municipio de Colosó, un habitante reportó que “ya hay varias familias en crisis alimentarias porque no tienen arroz, aceite o harina y cada día se aprieta más la cosa y lo malo es que solo hay una tienda, donde ya no hay nada que comprar, todo se acabó”.

Entre tanto, desde el municipio de Buenavista un veedor dijo que no ven a la fuerza pública en las calles, “necesitamos que salgan a patrullar para ver si nosotros podemos salir a comprar algo porque ya no hay alimentos. Nos dicen que no tengamos miedo, pero ellos tampoco salen”.