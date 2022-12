Estudiante en La Mojana, Sucre, llega a ceremonia de grado montando a caballo

El joven bachiller tiene 17 años y reside en la vereda Los Corozos, distante más de una hora en caballo de la cabecera municipal. Es de propiedad de Antonio Ordóñez, un amigo de su casa que se lo prestó para ir al colegio en los últimos 4 años. ‘Tormento’ no es un caballo cualquiera. A pesar de su nombre es noble y más en un animal de corralejas, es decir, de los que utilizan los garrocheros. Lo tienen en el criadero Los Gavilanes.

“Siempre me llevó a clases. Salíamos antes de las 6:00 de la mañana de la casa, y siempre llegué cuando las clases ya habían empezado porque el camino es muy malo”, dijo Imer en entrevista con EL HERALDO.

El bachiller anhela continuar sus estudios profesionales. Desea convertirse en ingeniero agropecuario, pero para eso “necesito de la ayuda de las autoridades de educación de Sucre y del país porque no tengo recursos para eso”, anota este hijo de la Mojana.

El acto de Imer, que denota las ganas de salir adelante, ha desatado una serie de reacciones a través de las redes sociales. En la mayoría de ellas lo felicitan por no haberse rendido a pesar de las adversidades, y en otras lanzan fuertes críticas contra los gobiernos que no invierten en el mejoramiento de las vías y a los que les piden que le ayuden para seguir estudiando no solo a él sino también a los otros bachilleres de esta zona de Sucre que anhelan salir adelante.