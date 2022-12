“No se ha coartado la autonomía en Sucre”: Minsalud

Al tiempo le recuerdan que su propuesta de liquidar los hospitales de Sincelejo, Corozal y San Marcos, además de la ESE de Betulia, y crear una nueva ESE no es viable porque a pesar de las reiteradas observaciones y comentarios realizados por el Ministerio de Salud en mesas de trabajo en las que participaron los sindicatos, la Superintendencia Nacional de Salud y los organismos de control en esta zona del país en las que le informaron de las dificultades del proyecto de liquidación de las ESE y su no viabilidad técnica ni financiera “el Departamento - a la fecha- no ha presentado otras propuestas que permitan, de manera conjunta, garantizar la continuidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud a la población de Sucre”.

El ente rector de la salud en el país revela que la propuesta del gobernador solo se “limita a describir la situación de las cuatro Empresas Sociales del Estado en su departamento, sin tener en cuenta que las medidas adoptadas por su administración, enfocadas a la liquidación de dichas ESE y la puesta en operación de la nueva, solo ponen en riesgo la garantía al derecho a la salud y a la prestación de servicios con integralidad, continuidad y calidad hacia la población del departamento de Sucre”.

Ante esto y como quiera que el mandatario invita al Ministerio de Salud a “meterse en el barro” y “darle la cara” a los que le deben en los hospitales, la entidad le hace saber que están las puertas abiertas para que manifieste su voluntad para revisar conjuntamente el abanico de alternativas que permitan solucionar la problemática de salud del departamento, siempre respetando y priorizando los derechos de los usuarios y de los trabajadores.