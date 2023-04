El aumento de homicidios en Sucre es inconcebible: mindefensa

Precisó que eso representa el 60% y ante ello demandó un mayor compromiso por parte de la fuerza pública que además salió muy mal librada en la lucha contra el tráfico de drogas que es uno de los principales generadores de violencia en esta sección del país.

“Es inconcebible”, dijo el ministro lo que ocurre en materia de homicidios, y peor aún criticó que los antecedentes de quienes han sido asesinados sean tomados como una excusa para no actuar frente al delito y no como un punto de partida en las investigaciones dado que ocurren los homicidios, pero no hay captura de responsables.

“El tema de los homicidios es de suma gravedad. El incremento tan elevado de homicidios, más del 60% es una cifra inconcebible. Toda vida es valiosa aún de quienes tengan anotaciones o antecedentes penales, inclusive es valiosa la vida de quienes están cometiendo actualmente delitos y cuando afirmamos en el gobierno que Colombia tiene que ser una potencia mundial de la vida es de la vida de todos. El antecedente naturalmente es un dato que puede interesar para la investigación criminal, pero no para la justificación de las muertes. El compromiso es que independiente de quien sea potencial víctima vamos a defender la vida”.