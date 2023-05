El magisterio de Sucre se movilizó para exigir mejores servicios de salud

Ubaldo Corrales Pérez, presidente de la Asociación de Educadores de Sucre (Ades), reiteró en nombre de los cerca de 6 mil asociados que representa el malestar que les asiste por el mal servicio médico asistencial que le brindan al magisterio y sus beneficiarios.

“Esta es una situación que la hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo en diversos escenarios, incluso este servidor lo ha hecho en junta nacional de Fecode donde he hablado del paseo de la muerte al que exponen a los maestros, la no entrega de medicamentos y la inoportunidad en la asignación de citas para medicina general y especializada y las cosas no mejorar”.