La zona rural de Sincelejo estrena aulas escolares

“Seguimos trabajando por nuestra zona rural, mejorando las condiciones de infraestructura y brindando más calidad para que nuestros niños, niñas y adolescentes permanezcan en las instituciones educativas y cada día sigan teniendo mejor y mayor conocimiento”, expresó el Alcalde.

Por su parte la rectora de la institución, Iluminada Torres, instó a los estudiantes a cuidar estos espacios como si fuera la casa nuestra, a no rayarlas, no ensuciarlas y no dañarlas.