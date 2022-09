El drama de una familia revictimizada en Sucre

La familia fue sometida a una terapia con personal experto de la Fiscalía para estar de acuerdo con la entrega simbólica que “ha sido muy buena y que me permitió quitarme un peso”, señala Francisco que ahora debe sanar, al igual que sus hermanos, otra herida de esta revictimización y es el aprovechamiento que el abogado tuvo de su situación como víctima.

“El abogado pareció ser el dueño del muerto porque se apropió del 50% de la reparación y hasta nos embargó un predio. Hubo una reparación directa del Estado hacia nosotros, pero buscamos un abogado inescrupuloso que no llenó los requisitos y que prácticamente nos estafó, nos revictimizó y se llama Colombo Saladén Carrasquilla. No solo cobró la plata, sino que se la robó y nos dio lo que él creyó conveniente. Recibimos lo que su voluntad le dio y él se quedó con el 50 % y nos embargó un predio que teníamos en el centro, eso después de que salió la sentencia. Ese hombre es un salvaje, no tuvo consideración de nosotros que tanto hemos sufrido por esto”, puntualiza Francisco haciendo la salvedad de que a ellos el Estado no les debe nada, el que está en deuda con la familia y con Dios es el abogado.

A Nelly el dolor por la trágica partida de su hermana y la impotencia por lo que les ocurrió con el abogado que los representaba no le permitió hablar, sus ojos se inundaron de lágrimas y su voz se entrecortaba, solo atinó a decir que en este momento (la tarde del viernes), se removió el dolor que los ha acompañado desde hace más de 21 años.

Pedro, más lleno de valor, asume la verdad procesal de la Fiscalía, es decir, la de la imposibilidad de hallar los restos de Ayda, con mucha resignación, con la misma con la que con el tiempo se fueron acabando las fuerzas para la búsqueda, pero el recuerdo de ella sigue presente, “tan presente que afectó la salud mental de algunos” ante el golpe psicológico que tuvo un alivio tras 21 años de la tragedia.

Rememora aquel momento de la partida de su hermana como un domingo y al día siguiente era lunes festivo, “ella iba con un short porque su destino era la playa”. Ellos, y quizás Ayda y su amiga Sadith, creyeron que se trataba de un paseo de amigos, pero en realidad los investigadores encubiertos del CTI de la Fiscalía habían llegado a Sucre y concretamente a la zona rural de San Onofre, al centro de operaciones de las extintas AUC, a realizar inteligencia y buscar información que les permitiera saber lo que había ocurrido en la masacre del corregimiento Chengue, en Ovejas, el 17 de enero de 2001, es decir, 4 meses antes.

Pedro ratifica lo que en alguna oportunidad dijo su hermano Francisco en el sentido de que “las muchachas fueron un gancho ciego porque les dijeron que eran visitadores médicos. Ellas cayeron en una trampa”.