Gremios de la Mojana no aceptan continuación de trabajos en Cara ’e gato

Los gremios de la producción de las subregiones Mojana y San Jorge, en el sur de Sucre, programaron para mañana una reunión en la sede de la Subasta del municipio de San Marcos.

El encuentro de ganaderos, agricultores y demás comerciantes del sur de Sucre será a partir de las 8:00 de la mañana y de allí saldrá un documento que le harán llegar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para solicitarle, entre otras cosas, que no continúen con las obras que han venido desarrollando en Cara e’ gato “porque estas no han servido y si no aprovecharon el verano para trabajar no vemos por qué lo quieran hacer en invierno para seguir perdiendo dinero”, asegura uno de los voceros de los ganaderos.