Gobernador de Sucre participó en la Asamblea General de la ONU

Al sustentar su propuesta el gobernador sostuvo que “no quiero entrar en el debate de la culpa transnacional ni a excluir de responsabilidad a los países que hemos contribuido desde nuestras propias circunstancias, a la atmósfera de violencia de la región. La nuestra agrupa solo el 8% de la población mundial. No obstante, aquí se registra el 44% de los homicidios mundiales. Y en gran medida, esta alta tasa de criminalidad y violencia tiene su origen en la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades”.

Espinosa llamó a poner el “fenómeno en su justa medida: aquí no hay microtráfico sino narcotráfico, y no enfrentamos bandas sino organizaciones, pues las macroactuaciones, que están lejos de ser marginales, han hecho de la criminalidad una especie de Hidra de Lerna de la mitología griega: cuando le cortamos una cabeza le aparecen dos. Adolescentes y jóvenes se acercan a estos grupos de narcotráfico y delincuencia en búsqueda de oportunidades para generar ingresos, reconocimiento, respeto, protección y sentido de pertenencia, algo que, lamentablemente no consiguen de otro modo, ni mucho menos con los gobiernos”, enfatizó Espinosa puntualizando en que el mayor desafío que tiene hoy América Latina es el de superar los problemas de violencia, drogas y juventud.