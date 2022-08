¿‘Falsos positivos’? Sucre clama justicia por el crimen de tres jóvenes

Carmenza no vacila en responsabilizar a los policías de la muerte de su muchacho, un bailarín que cursaba 11 grado en la Institución Educativa San Isidro, y de los otros dos. Y se pregunta que “si esos policías no tienen familia, no tienen mamá, no saben el dolor de madre, son unos animales”, sentencia la madre de familia que ahora solo queda con un hijo varón de apenas 10 años.

“Mi hijo era un bailarín, le gustaba arreglar motos y ver parar motos. Esto aquí afuera de la casa se llenaba todas las tardes con los amigos que venían para que él les reparara las motos. Este pueblo lo quería mucho. Él se iba para el colegio a las 6:00 de la mañana, venía a mediodía y cuando no estaba arreglando motos, estaba jugando fútbol o practicando en la comparsa. Él había practicado el sábado porque la semana siguiente iban a bailar, pero la muerte no lo dejó”.

Lo recuerda como un hijo obediente que siempre le dijo que trabajaría para darle lo mejor de la vida a ella.

Esta adolorida madre le agradece al pueblo de Chochó el respaldo que le han dado en estos momentos.

Mientras Carmenza llora a su hijo, en la casa de Carlos Alberto Ibáñez Mercado, el mototaxista de 26 años, sus hermanos se duelen de que por su generoso corazón se hubiese visto envuelto en esos hechos que le costaron la vida.

“Yo estaba trabajando y me llamaron a decirme que en un retén estaba mi hermano, pero el nombre del que me dieron no era y yo les dije: no, yo me lo acabo de encontrar, entonces no le presté atención a eso hasta cuando llego aquí a mi casa y al rato nos llaman a decir que se murió en la clínica”, narra uno de los seis hermanos varones de Carlos Alberto Ibáñez Mercado, que se dedicaba al mototaxismo.