Extrabajador de Cafarnaúm, en Sincé, se encadena para exigir pagos

“Me deben desde el año 2019 cuando trabajé en los centros de vida Cafarnaúm del municipio como instructor de gimnasia de los adultos mayores y debido a que a la fecha no me han solucionado nada decidí encadenarme aquí a la puerta principal. Todo este tiempo se han burlado de mí, no me dan respuesta de nada ni me pagan a pesar de que hay un fallo de un juez que ordena mi pago”, dijo Jaime Llanos Manjarrez.

Otro extrabajador que laboró como domiciliario se le unió a la protesta a la que otros extrabajadores se estarían uniendo también por el no pago de sus salarios.