Estudiante del sector oficial de Sincelejo irá a la Nasa, en EE. UU.

Yeshia, que cursa el último grado de bachillerato en la Institución Educativa para Poblaciones Especiales (Impes), fue escogida entre 5 mil adolescentes en el país en el marco de la convocatoria promovida por la Fundación She Is que busca empoderar a las niñas y mujeres en condiciones de vulnerabilidad a través del emprendimiento y la educación en ciencia y tecnología.

“Más que la experiencia de viajar es aprender con las clases que nos van a dar. Me enteré de la convocatoria por una publicación de noticias en Instagram y cuando me llegó el correo por primera vez, me puse a llorar. Una de las cosas que quiero es estudiar ingeniería aeroespacial”, expresó.