En Sucre y Sincelejo el PAE no camina bien

Dentro de los principales hechos por los que ha emitido los fallos la CGR están indebido manejo de cuentas del Programa, suspensión o cancelación del servicio prestado de alimentación, pago de mayores valores vs entregas realizadas, entrega de alimentos en condiciones no establecidas, la entrega de alimentos sin los debidos soportes o planillas, duplicidad en las entregas, suministros incompletos o sin seguir las minutas y sin las condiciones de higiene o refrigeración, la falta de planeación y fallas contractuales, valores no ejecutados, pagos por alumnos no matriculados, y en general el no seguir los lineamientos del Ministerio de Educación y la Uapa.

La Contraloría le hizo un llamado a los entes territoriales para que den cumplimiento las disposiciones emanadas desde el Gobierno Nacional, con el fin de que el PAE opere con eficiencia sin interrupciones durante la totalidad del calendario escolar.