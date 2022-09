En Sucre piden claridad sobre impacto que causaría APP del Canal del Dique

“El proyecto del canal del Dique sí, pero no así. La idea no es sacar el barro de Cartagena y de otras poblaciones y tirárselo a San Onofre y eso no lo vamos aceptar, por eso necesitamos claridad porque no nos estamos oponiendo a este proyecto e inclusive como mandatario voté a favor de este, y por ello requerimos que nos informen sobre cuál es el impacto colateral de la obra sobre el ecosistema y sobre las comunidades sucreñas”, agregó.

Por último, aclaró que ni la Gobernación, ni las comunidades del departamento de Sucre están en contra del proyecto.