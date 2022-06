En Sucre se unen por un mejor servicio de energía

“Como alcalde de Sincelejo y vicepresidente de Asocapitales apoyo la convocatoria de reunión que promueve Jaime Pumarejo. Estoy convencido que podemos motivar la agenda de inversión nacional, así como también la voluntad de regulación para que a las empresas prestadoras del servicio de energía se les exija mucho más”.

Gómez Martínez no desconoce los esfuerzos que la empresa Afinia realiza en Sucre, Córdoba y Bolívar para mejorar el servicio, “pero el asunto tiene un fondo superior y es el costo que se le transfiere a los usuarios. La tarifa de energía está calculada a partir de diferentes componentes y a la sumatoria de esos las prestadoras del servicio pueden aplicarle una suerte de descuento (particular para cada operador) con el ánimo de no transferir todo el costo al usuario”.

Finalmente el alcalde Andrés Gómez Martínez dijo que como líderes de las ciudades del Caribe colombiano tienen la “camiseta bien puesta” para lograr que las tarifas de energía y de todos los servicios públicos vitales estén ajustadas a la capacidad económica del ciudadano de a pie y que la continuidad del servicio mejore.