Piden a Fiscalía “celeridad” en el caso de los jóvenes asesinados en Chochó

Durante el fin de semana Álvarez ya había pedido esa misma celeridad a la Fiscalía para acabar con los rumores de supuestas torturas que estarían revictimizando a los familiares de Carlos Alberto Ibáñez Mercado, de 26 años; Jesús David Díaz Monterroza, de 18, y José Carlos Arévalo Contreras, de 20.

“La Fiscalía no se ha pronunciado, Medicina Legal tampoco y son entes que deben hacerlo para que los familiares conozcan en realidad ¿qué pasó? y no se sigan victimizando con noticias que han circulado y que no son ciertas. Nuestro llamado respetuoso y enérgico a la las dos entidades para que se pronuncien”, dijo el presidente de la Asamblea que no descarta que en estos hechos se hubiesen registrado violaciones a los Derechos Humanos porque las decisiones que se han dado hasta el momento en la Policía así lo demuestran.