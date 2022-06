En Sucre no habrá modificaciones para las votaciones del domingo

Las mismas 2.039 mesas de votación que fueron instaladas en 400 puestos distribuidos en los 26 municipios de Sucre durante las elecciones de la primera vuelta presidencial regirán para el certamen electoral de este domingo.

Pese a las inundaciones en algunos puestos de votación que se vieron en los anteriores comicios, en especial en el corregimiento Calzón Blanco, jurisdicción del municipio de Sucre-Sucre, este no será reubicado porque la misma comunidad ha pedido que no se haga, pues de haber un traslado ellos no irían a otro sitio a votar.