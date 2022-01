En medio de la polémica continúan las corralejas en Sincelejo, Sucre

La segunda y la tercera tarde de toros no han sido de total agrado para los amantes de la corraleja porque algunos astados no dieron buena lidia y de paso el lapso entre un animal y otro para saltar al ruedo demoraba mucho.

Por su parte,Olga Barrios, la representante legal de la Sociedad Protectora de Animales de Sucre, no solo reprochó el incumplimiento del alcalde Andrés Gómez Martínez en realizar las corralejas, habiéndose comprometido con ellos en que no las haría, sino “que lo más preocupante fue que se pasó por la faja la recomendación de la Procuraduría, y para rematar hoy habrá una corrida de toros en el Coliseo de Ferias que es una estructura que no presenta su mejor estado”.