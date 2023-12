En Coveñas reclaman recuperación de playas y alcantarillado

“Necesitamos alcantarillado. Somos un destino turístico con más de 20 años y no tenemos un servicio tan vital como este. Eso es algo para no creerlo. No me explico cómo es que los mandatarios no piensan en este tipo de obras y sí en hacer un malecón que vale 30 mil millones de pesos, de inversión inicial, en el sector de Bandera Azul que va desde Playa Divina hasta Playa Tiburón. Ojalá y el presidente Gustavo Petro pueda entender nuestras prioridades que no son un malecón sino acueducto, alcantarillado y recuperación de playa”, anotó otro hotelero Coveñas.

Lo cierto es que a la construcción del malecón también se oponen las comunidades a través de sus representantes que son los presidentes de Juntas de Acción Comunal (JAC) que así lo han hecho saber en dos reuniones que ha programado la Gobernación de Sucre a través de la Secretaría de Infraestructura. En una desmontaron las vallas informativas y en la otra rompieron las actas de asistencia.

Ya anunciaron que van a enviarle una comunicación al presidente Gustavo Petro.