El crimen de un adulto mayor en playa de Tolú que ha pasado desapercibido

Lo más grave del asunto, y que es lo que en realidad reprochan algunos toludeños, es que muchos ciudadanos se dieron a la tarea de hacer videos de esa brutal agresión, pero nadie defendió al Papaya. Creyeron que con la evidencia harían justicia, pero esa es la que permanece muda.

“Esperamos que si bien los que estaban grabando no salvaron al Paya de las manos de El Loro si pueda lograr justicia con esa evidencia. Esto es solo una muestra de lo que ocurre en este pueblo donde no existe ningún tipo de autoridad y menos el respeto por estas. Fíjese usted lo que vale la vida aquí en este pueblo”, dijo un habitante que nos pide no dar a conocer su identidad porque también puede perder su vida.