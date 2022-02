Diputados lanzan alerta por inseguridad en Sucre

“Lo digo solo a manera de información. Me volvieron a robar en la finca el fin de semana. Yo no denuncio porque si lo hago no pasa nada y si no lo hago tampoco ocurre nada. Esa es la realidad que vive el campo hoy día y que vive el departamento de Sucre. No hay seguridad y los organismos estatales muy bien gracias, no mueven un dedo”, expresó Barona.

Por su parte el diputado de la oposición Yahir Acuña Cardales, precisó que el tema de la inseguridad viene cabalgando en incrementándose en el departamento.

Agregó que en Sincelejo el negocio del microtráfico, que se disputan en cada esquina, es lo que tiene disparados los índices de inseguridad.