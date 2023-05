Sincelejo: detenido en URI se desmayó, al parecer, por falta de alimentación

La pérdida temporal y súbita de la conciencia del recluso habría sido ocasionada por no comer, “en ese sitio a las personas que no son nativas de Sucre no les están suministrando alimentos desde hace varias semanas. Esa es una violación a los derechos por parte de la alcaldía que tiene ese deber”, dijo uno de los funcionarios en diálogo con este medio.

Otro agregó que los internos que están en esa URI y son de Sincelejo o de municipios de Sucre y que reciben alimentos por parte de sus familiares “son quienes están subsidiando la alimentación de los foráneos. Ellos comparten sus alimentos con esas personas”.