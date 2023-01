Desplazados por la ola invernal en la Mojana siguen sin retorno

Después de 17 meses de sufrimiento, los refugiados climáticos de la Mojana no ven una solución a la vista, los que intentan regresar a sus parcelas encuentran que estas siguen bajo las aguas, porque Cara ’e Gato, el chorro que los expulsó, está perenne pese a la inversión de $30 mil millones que giró el Gobierno nacional para tapar ese boquete. Entre tanto los desplazados climáticos se preguntan hasta cuándo será su sufrimiento.

“Para dónde me voy a ir si mi casa se ahogó. Ya llevo más de un año en la vía y aquí voy a permanecer, aunque tengo que componer el cambuche porque se ha dañado y no tengo más carpa”, dice Raquel en medio un relato cargado con algo de resignación.

José Gregorio Villegas, un joven de 27 años, y quien antes de la tragedia se dedicaba a cultivar arroz a mediana escala, ve frustrada su vida económica porque “con la ruptura de Cara ’e Gato, que el Gobierno no quiere cerrar y yo no sé por qué, no tenemos fuentes de trabajo para seguir adelante”.

Al igual que él todos los cultivadores de la región tienen la misma situación. Y, peor aún, los bancos no les hacen empréstitos y el Gobierno tampoco los ayuda, ahora sobrevive como pescador.

El muchacho vio la última ayuda humanitaria del Gobierno (alimentos) hace 5 meses y las anunciadas ollas comunitarias, del proyecto comida caliente de Petro, aún no las estrenan.

La Mojana, otrora considerada la despensa agrícola de Colombia por la producción de 120 mil toneladas de arroz al año, una de las tierras más fértiles del país, en la actualidad atraviesa una crisis que también impacta en la ganadería y la industria de los lácteos, al punto de que en estos momentos, reportan los ganaderos, no hay ordeño.