Colegios oficiales de Sincelejo solicitan apoyo para pagar servicios públicos

También denunciaron que no tienen dinero para el pago de quienes realizan el aseo en algunas, pues no todas las sedes cuentan con este servicio precisamente porque no hay presupuesto para ello.

Las necesidades de los directivos docentes fueron escuchadas por la alcaldesa encargada Tatiana Niebles que se comprometió a revisar la destinación de los recursos educativos para cerrar la vigencia fiscal 2023.