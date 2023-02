Coronel (r) Núñez pidió perdón a familias de víctimas de la masacre de Chochó

"Fueron momentos de malas decisiones por el contexto que de repente se vivía en Sucre. Confusiones y malas informaciones nos llevaron a tomar malas decisiones. Es un dolor que desafortunadamente nosotros no podemos curar ni resarcir así sea con dinero o prisión porque es un ser querido, pero este instante es porque Dios lo ha puesto y manifestado para yo decirles a los familiares que no los conocía. No sabía quiénes eran. No tenía enemistad con ellos, y por cosas de la vida y contexto de orden público que vivíamos tomé una mala decisión”, dijo el coronel.

La intervención de Núñez, que hace parte de una reparación simbólica, se produjo ayer en desarrollo de la audiencia de verificación de preacuerdo con la Fiscalía que le dio 29 años de cárcel, lo que no fue del agrado de los representantes de víctimas y menos de la Procuraduría. Esta última dijo que no se trataba de un caso desapercibido de extralimitación de funciones, sino de un acto que desbordó injustificadamente cualquier límite y por eso se requería con urgencia una sanción ejemplarizante.