Los reparos al preacuerdo del teniente coronel (r) Núñez

Por su parte, el abogado Javier Barquero, representante de familia de José Carlos Arévalo Contreras, coadyuvó la posición del Ministerio Público en que se conozca la verdad y exista el verdadero arrepentimiento en favor de las víctimas, y se validen las tasaciones de la pena ya que lo expuesto por la Fiscalía riñe en el límite irrisorio ante el homicidio con agravación punitiva de 3 jóvenes, en edades productivas.

“No es coherente esos pocos años de cárcel por el hecho tan grave que ocurrió. Las víctimas van a quedar con una sensación de que no hubo una verdadera justicia en su caso”.

Entre tanto el penalista Aníbal Garay Ávila, que es el representante de Diomedes Díaz, padre de Jesús David Díaz Monterroza, fue enfático al decir que no deben ser 29 años de prisión, por lo menos deben ser 32.

“… que le rebajen el 30% y no el 50% que le dio la Fiscalía. Aquí hay un festín de regalías que desacreditan la administración de justicia en un escenario de impunidad, de atropello a la verdad. Señora juez no apruebe el preacuerdo hasta tanto el coronel no muestre actitud positiva hacia los otros procedimientos para que la Fiscalía ejecute las capturas que están por realizar por el delito de tortura”, puntualizó Garay.