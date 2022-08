“Exigimos la máxima pena para los policías”: familiares de víctimas en Chochó

“Se me aguó el corazón cuando vi las fotos de mi sobrino muerto. No imagino el sufrimiento que sintió cuando los policías le estaban haciendo todas esas barbaridades. Exigimos que se diga la verdad y que se castigue a los culpables. A los policías tienen que mandarlos a la cárcel y que paguen la máxima pena. Otra cosa no vale”, manifestó Rodolfo Contreras Tapia, tío de José Arévalo, uno de los jóvenes acribillados el pasado 25 de julio en el platón de una camioneta de la Policía.

Asimismo, solicitaron celeridad en la captura del coronel Benjamín Núñez, quien se encuentra prófugo en México.

“Que no se nos vaya a escapar. Esperamos que esto se resuelva pronto. Ya pasó un mes. Ya pasó un mes sin mi hijo (Jesús Díaz)y me hace mucha falta”, dijo por su parte Diomedes Díaz.