Caso Chochó: capturan a la policía Camila Buriticá en Pereira

“Golpean la camioneta y yo me quería bajar, pero no me bajé. Mi teniente Camila baja el vidrio y se escucha a un uniformado que estaba con la cara tapada, mi teniente Camila se asoma, y gritan: ‘mi coronel, a la clínica más cercana que estos manes se desangran”, contó uno de los uniformados sobre lo sucedido el 25 de julio en un sector conocido como el Cruce de la Muerte.

“Ellos estaba nerviosos y me decían: no, no, no pasó nada. Bueno, yo le di vuelta a la camioneta y ahí empezaron a preguntar todo lo que había pasado. Pero yo desconocía”, agregó.

Cabe recordar que en su momento ocho policías fueron separados del cargo en medio de las investigaciones por este hecho.

Fuentes de entero crédito de la Fiscalía indicaron que en el desarrollo de este lunes se han hecho efectivas cinco órdenes de captura.