Candidata a la alcaldía de Tolú denuncia intimidaciones

“Dejemos esas rencillas y la intimidación porque eso no le hace bien a la democracia. Eso no está bien. Todos tenemos interés de sacar a nuestro municipio adelante y lo mejor que podemos hacer es trabajar con ideas. No se dejen constreñir por funcionarios públicos. Si les piden listas llévenlas, pero vote en la urna por la mejor opción para el desarrollo de Tolú en los próximos 4 años. Vote por la mejor propuesta, por la persona mejor preparada”, dijo Sarmiento.

De otra parte, EL HERALDO conoció que este lunes también fue intimidado el aspirante a la alcaldía de un municipio de los Montes de María de Sucre, pero el caso ocurrió en Bolívar donde este labora.