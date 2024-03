Camioneta de estacas hace las veces de ambulancia en Sucre

Este, que es uno de los tres médicos rurales, aseguró que las gerencias tanto anterior como la de ahora los han ignorado en sus peticiones, pero sí los ven como una máquina que solo está destinada a producir.

“Somos quienes movemos la parte asistencial en el Hospital Santa Catalina de Sena y no es justo lo que ocurre”, anotó el médico Sánchez.

Ratificó el profesional de la medicina que en Sucre-Sucre envían pacientes en chalupas que no cumplen con las condiciones mínimas para transportar pacientes y eso lo que hace es que empeora la situación médica y de paso se convierte esa remisión en una bomba de tiempo “porque va en la chalupa la bala de oxígeno con tres galones de gasolina y una batería que suministra energía y eso en cualquier momento puede generar un corto. Ahora el río está seco y las remisiones son por tierra y no hay una ambulancia adecuada para ello, lo que hay son unos carros viejos que intentan convertir en ambulancia. Nos hemos quejado de la situación y esto no mejora. Esto no es una finca, no es un negocio, es un hospital donde se atienden vidas”.