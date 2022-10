Bloqueo afecta la movilidad entre Sucre y Bolívar

El alcalde Jesús Julio Terán no acudió al sitio, pero envió al inicio de la tarde de este viernes a su secretario de gobierno con el mensaje de que levanten el paro y él los recibe mañana sábado 22 de octubre a las 9:00 de la mañana, pero la comunidad rechazó de plano esa propuesta porque “la vez pasada que protestamos hizo unos compromisos que no cumplió y esta vez no nos va a pasar lo mismo. Queremos que venga a este sitio”, dijo uno de los que protesta que a su vez le recrimina al contratista de la Gobernación de Sucre “el avance de paso de tortuga con el que realiza la vía que es para que mejore la llegada de turistas. Llevan casi tres años en eso y no hay avances”.

EL HERALDO llamó al alcalde Jesús Julio para conocer su versión sobre este caso, pero no respondió la llamada.

La fila de vehículos de lado y lado de la vía supera los 2 kilómetros en cada una de estas.