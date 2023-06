En Sincelejo podría haber un día sin motocicleta

La medida, que no ha caído bien no solo entre el gremio de mototaxistas, sino también de los taxistas a quienes la administración municipal les atribuye haber pedido esa restricción, fue debatida en una reunión en la sede del gobierno local y a la que los taxistas dicen no haber sido invitados, sino los representantes de las empresas que los agremian.

El alcalde Andrés Gómez Martínez, dice un comunicado de prensa de la entidad, que “se comprometió a estudiar la posibilidad de implementar en la ciudad un día sin motos, propuesta que nació del gremio de taxistas y, que a través de los gerentes de las empresas de taxis, proponen que sea el próximo sábado 1 de julio”.