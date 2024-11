En el Auditorio Fortunato Chadid de la Gobernación de Sucre se efectuó este viernes 15 de noviembre la ceremonia de graduación de la primera promoción del programa Sucre Bilingüe.

Unos 220 ciudadanos, entre ellos hombres, mujeres, jóvenes e incluso familias completas, como la Acosta Bohórquez, hicieron parte del primer grupo de formación en la segunda lengua que ofrece de forma gratuita el gobierno de Sucre.

Este proceso ha sido una apuesta histórica por el desarrollo de la educación en el departamento, a través de la Gobernación de Sucre, con el liderazgo de Lucy García Montes, y cuenta con el respaldo de las agencias internacionales Ability To Help y The Inclusionist, claves para garantizar la implementación exitosa del programa.

Andrés Vivero León, secretario general de la Gobernación de Sucre, fue quien lideró el acto de graduación en el que felicitó a todos los graduados “por creer en estos cooperantes, por creer en el departamento, en la gobernadora Lucy García, quien se ha puesto la camiseta número uno para apostarle a un Sucre con dos idiomas. Hoy, el bilingüismo se puso de moda y estamos trabajando en sinergia con la Secretaría de Educación departamental para cumplir con cada uno de estos indicadores Ability To Help y The Inclusionist dos cooperantes que han confiado plenamente y que hoy ustedes son el referente más importante que dan la marca y la impronta para este proceso”, precisó.

Sucre Bilingüe Kids, dirigido a niños y jóvenes entre 3 y 17 años, Sucre Bilingüe School enfocado en mejorar la calidad educativa y el desempeño de los estudiantes sucreños en las pruebas Saber 11, Sucre Bilingüe para Profesionales, diseñado para profesionales mayores de 17 años y Sucre Bilingüe para el sector público el cual busca fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos del departamento, son una de las apuestas y un gran proceso que avanza en la administración de Lucy García, con 60 mil cupos que otorgaron los cooperantes.