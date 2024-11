La audiencia pública que por más de cuatro horas lideró la Asamblea Departamental de Sucre este jueves en el municipio de Guaranda, subregión de la Mojana, sirvió de escenario para que los pobladores de esta golpeada zona dieran a conocer una vez más la situación que afrontan desde hace más de tres años por la ola invernal.

La falta de producción de alimentos, de buenas vías de acceso e infraestructura educativa y hospitalaria, entre otras, se cuentan entre los pesares que los mojaneros expusieron y por los que en cada intervención concluyeron con el pedido del cierre del boquete de Cara ‘e gato, en San Jacinto del Cauca, Bolívar, que ha sido el causante de toda la emergencia que impacta en 11 municipios de 4 departamentos.

Los once diputados de Sucre y la gobernadora Lucy García Montes, así como los alcaldes de la región e integrantes de las administraciones, también se sumaron a ese pedido y con carteles en mano reclamaron el cierre de Cara ‘e gato ya.

Gobernación de Sucre Con carteles en mano reclamaron el cierre de Cara ‘e gato durante la audiencia pública.

“No es culpa de la Mojana que el Gobierno nacional hubiese escogido un operador logístico para las ollas comunitarias y no cumpliera. Esas ollas comunitarias deben regresar porque la ciudadanía las necesita”, dijo el diputado del Centro Democrático, Luis Alfonso Álvarez Padilla.

Por su parte, el presidente de la duma, Jesús Paternina Samur, hizo énfasis especial en que se deben recuperar las vías en esta zona y para ello debe aprovecharse la temporada de verano.

El diputado de la oposición, Mario Fernández Alcocer, fue contundente en sus aseveraciones al decir que no van a declinar en Sucre con el pedido de cierre de Cara ‘e gato, que es una responsabilidad del Gobierno nacional porque los departamentos y los municipios no tienen dinero para eso.

Invitó a la gobernadora Lucy García Montes a ir a Bogotá a seguir en esa lucha y en la de la inclusión del departamento en los planes especiales de ayudas por las emergencias que ocasionan las lluvias.

Fernández Alcocer reconoció públicamente que es amigo del Gobierno nacional, que votó por Petro y que el presidente es un hombre de buenas ideas e iniciativas, pero tiene un “pésimo equipo ejecutor” y para ello hizo alusión de forma directa a Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres “que ha estado de espaldas a la Mojana”.

No descartó Fernández que lo que ha hecho el Gobierno nacional con la Mojana sea castigarla por los malos manejos en el pasado, pero eso no es excusa para no atender a esta zona y sus gentes que tanto sufren.