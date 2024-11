Un milagro. A eso atribuyen los pobladores de una parte de la Mojana sucreña el hecho de que en el accidente de un bus contra unos cambuches no hubiesen resultado afectados ninguno de los habitantes de las improvisadas casas que a esa hora estaban dormidos.

Leer también: Avanza instalación de tuberías para aguas residuales y pluviales en Sincelejo

El accidente con un bus de Torcoroma ocurrió en las primeras horas de la mañana de este viernes 8 de noviembre a la altura de Las Parcelas, jurisdicción del municipio de San Benito, en la vía de acceso principal a la Mojana, en Sucre.

Al parecer se produjo porque el conductor del bus habría perdido el control de este y se salió de la vía. Él fue la única persona lesionada, en el rostro.

“El bus se aguantó justo antes de llegar hasta donde estaba una cama en la que dormían unos señores y también había niños”, narró un vecino de la zona.

Importante: Recertifican con la Bandera Azul tres playas de Sucre

Dos cambuches, habitados por igual número de familias, fueron los que resultaron destruidos.

Esta situación enciende aún más las alarmas en una zona en la que las esperanzas de mejora no se ven porque el Gobierno Nacional no ha avanzado con el cierre del boquete de Cara ‘e gato y por eso las inundaciones persisten y las familias no tienen opciones de regresar a sus casas que, por demás, están destruidas por las aguas y en sí representan un riesgo.