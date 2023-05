“Yo quiero que a mí me quieran”: la historia de la recordada canción del Icbf

“Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer”, es uno de los fragmentos de la canción que muchos ciudadanos recuerdan sin mayor dificultad, pues se escuchaba cada día en los más importantes canales de televisión nacionales.

La canción se titula 'Yo quiero' y es de la autoría del músico y compositor uruguayo Rubén Rada. En 2001, el artista lanzó su álbum 'Sueño de Niños', en el que está incluido el mencionado tema.