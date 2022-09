Consumir drogas, alcohol y robar: el duro pasado de Yeison Jiménez

Preguntado sobre las drogas que consumió, reveló que se trató de la cocaína -coloquialmente conocida como perico- y que era esporádicamente pero durante mucho tiempo: cuatro o cinco años.

También recordó el duro momento económico por el que pasó su familia. "Yo llegaba a mi casa y mi mamá debía tres meses de arriendo, no había gas, no había nevera, no había televisor y eso genera rabia", expresó.

El artista señaló que tomaba esa decisión porque no tenía más opciones: "Lastimosamente si yo quería el televisor, decía: me voy a a comprar el televisor como sea; si quiero comerme algo rico, me voy a comer algo rico como sea. Esa es la realidad de muchos jóvenes. Cuando tú no tienes cómo escoger... yo entiendo muchas cosas de la vida, la verdad, entiendo muchas cosas de la vida porque las viví", aseguró.

El cantante de música popular contó que: "yo no era el típico loco que salía a robar porque simplemente robaba, sino decía: “bueno, hoy voy a traer unos pollitos asados para la casa, me voy a tomar mis tragos, quiero comprarme un cubrelecho”, cosas así. Y montaba una película que lo iba a conseguir como fuera y ya. Hay muchas historias que son muy difícil contarlas todas", lamentó.