“Seguiré haciendo cine mientras alguien quiera financiar las películas”

En una entrevista, lejos de pensar en la retirada, el veterano cineasta, de 87 años, asegura: “Tengo algunas ideas para nuevas películas y si alguien las financia entonces estoy seguro de que estaré tentado de hacerlas, pero alguien tiene que pagar para hacerlas, para proyectarlas en pantalla y eso no es fácil, pero si es así, seguro que aceptaré, porque tengo algunas muy buenas ideas”.

Sin llegar a precisar si alguna de esas ideas podrían pasar por España, el director de “Manhattan”, “Annie Hall” o “Match Point” confiesa: “Me encantaría volver a filmar en Barcelona y volver a trabajar en España, donde ya lo he hecho en San Sebastián y me ha encantado, es maravilloso, el entorno es fantástico”.

Ya en el pasado festival de Venecia adelantó que tenía “una idea muy buena para volver a rodar en Nueva York, y si alguien se ofrece a financiarme sin hacer demasiadas preguntas, si algún loco me pone el dinero sobre la mesa, la haría”, dijo con ironía y dejando claro que si no rueda en EE.UU. es por no encontrar productores allí.

“Golpe de suerte” se planteó inicialmente como “una película sobre dos americanos que vivían en París”, pero cuando empezó a desarrollar la historia la cosa se complicó porque necesitaba más personajes y fue entonces cuando pensó rodar todo en francés con actores franceses.

El hecho de que el rodaje fuera en francés no le hizo perder el control sobre el resultado final, porque “cuando un artista actúa bien, lo sabes y cuando lo hace mal, también. Las emociones se ven, eso no ha sido difícil” y además no oculta que rodar en la capital francesa fue un gustazo, “una ciudad en la que me gusta trabajar, estoy acostumbrado, conozco su vibración”.