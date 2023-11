“Volverme a encontrar con mi público me reconforta el alma”

R.

Es difícil describirlo. Ahorita que estuve en Valledupar lloraba, me confrontaba a mí mismo, sentía que estaba y no estaba, era una sensación toda rara. Yo le escribía a mi esposa y le decía que me sentía extraño y ella me preguntaba, ¿pero qué te hace sentir así? Y yo realmente ni sé qué me pasa. De lo que sí sé yo es que hay un público que verdaderamente me está esperando, que le hace falta mis canciones. Es que mucha gente se identifica con esta vida que yo he llevado, por cómo he vivido los triunfos y fracasos. Todo eso se plasma en un álbum, yo cada vez que tengo la oportunidad de hacer un álbum, expreso un momento por el que estoy atravesando.