Una hamburguesa a prueba de fuego

La tercera es la vencida. Luego de participar en tres ediciones del Burger Máster, superar un incendio y levantarse de la pandemia, el restaurante Legendario hizo honor a la resiliencia de los héroes griegos alzándose como ganador en Barranquilla de la edición 2023 del concurso hamburguesero más importante de Colombia.

‘Maximo Meridio’ fue la propuesta con la que atendieron a sus casi 10.000 comensales, quienes durante todos los días del certamen hicieron fila para probar su hamburguesa.

Sobre una base de pan papa se encuentra la protagonista de esta burger, la carne, 150 gramos de certified angus beef, que va acompañada de un pulled pork de bondiola de cerdo adobado por 24 horas y cocido de manera lenta por otras 6 horas.

Y aunque esto es lo más llamativo, en la búsqueda del balance de sabores complementa perfecto el queso amarillo tipo americano, la cebolla crujiente y el tomate verde.

Esta burger en particular es una experiencia de sabor completa, ya que la salsa que tiene, hot humo de la casa y una confitada no llegan a mezclarse. El primer mordisco siempre será picante, resaltando ese sabor a brasa, pero más al centro el dulzor dará el balance ideal para no dejarla de comer.

