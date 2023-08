La moda efímera se acabó, una exposición en Viena critica el consumismo

La compra compulsiva de moda es otro de los puntos clave de la exposición, analizada desde la perspectiva del sentimiento fugaz de felicidad que provoca comprarse una nueva prenda de ropa.

Para diseñar la exposición, Steinhäußer se inspiró en un libro de Alec Leach llamado "The world is on fire but we're still buying shoes" (El mundo está en llamas pero seguimos comprando zapatos) que describe ese fenómeno como un círculo vicioso de placer efímero que necesita ser revivido con más y más compras.

"Al final, ¿qué podemos decir de nuestras vidas cuando nos dedicamos sólo a comprar y a querer aparentar algo para otras personas, cuando debería tratarse más bien de lo que sentimos en nuestro interior y de lo que queremos ser?", reflexiona Steinhäußer al respecto.

"Hasta cierto punto, lo que hacemos como museo es promocionar productos. Y, pensando en lo que iba a pasar después de la pandemia (de la Covid-19), pensé qué podría ser interesante ver cómo podíamos hacer que los visitantes reflexionaran sobre su consumo", contó.