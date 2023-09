“Un niño es una obra divina que se nos entrega para su crecimiento”

Convencido de que una sociedad que valora y prioriza el bienestar de sus niños está sentando las bases para un mañana más esperanzador y sostenible, Julio Adán los contempla como una verdadera obra divina.

“Un niño es una obra divina que se nos entrega para que le acompañemos en su crecimiento. Como motivo de amor y gratitud de amor, el profesor que sea un buen acompañante es el que se gana su confianza”.

La emisora se convierte en un oasis de creatividad y curiosidad. Allí fomenta el pensamiento crítico, animando a sus alumnos a explorar su potencial y descubrir sus pasiones.

Cada día es una oportunidad para sembrar semillas de conocimiento y verlas florecer en mentes jóvenes ávidas de aprender.

“A mí me encanta trabajar con la espontaneidad de los niños porque yo soy niño de la cómica. Y me preguntan, ¿por qué te quedas pendiente? Y yo siempre les digo que yo tengo cuatrocientos años”.

Esta bella obra en construcción lo hizo merecedor este año de ‘Gran Cruz de la Democracia: Gabriel García Márquez’, mención que busca exaltar la labor de transformación social.

“Aquí no hay un periodista que se pueda dar el gusto, la satisfacción de mostrar una alta distinción como esa, que lo relacionan a uno con García Márquez y eso para mí es un orgullo. No es más que la reafirmación de que lo que se ha hecho tiene sentido”.

Su nombre se lo puso su padre, quien se llamaba Adán y deseaba que su hijo también fuese nombrado así y aunque no era el mismo del Jardín del Edén, algunos alumnos lo apodaron como el paraíso terrenal.

Y es que su legado es tangible en el éxito de aquellos que tuvieron el privilegio de ser sus discípulos, como la secretaria de Cultura del Atlántico, Diana Acosta, el Padre Jaime Marenco, director de comunicaciones de la Arquidiócesis de Barranquilla, o José Caparroso, editor digital de la revista Forbes.

Además, en sus cabinas también se presenció la entrevista a Shakira cuando, apenas con 14 años y cursando 10° en el colegio La Enseñanza, lanzó su primer álbum: ‘Magia’.

“Es bonito siempre escuchar aquella grabación. Una vez yo iba para Bogotá y ella venía llegando a Barranquilla y con esa velocidad que siempre tiene me saludó. Aún no tenía avión privado, pero ya sus carteles estaban en Estados Unidos”.

Todo el que lo ve lo recuerda con aquel gorro africano que luce con cada prenda, un fiel accesorio de su personalidad.

“Mis hermanas me decían que la visera de las otras gorras me daba sombra y me hicieron estas que luego el Joe las popularizó y ahora tengo un montón”.